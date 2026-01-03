Kırsal Eğlence Mahallesi muhtarı Mithat Deder, yoğun kar yağışının nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan ve soğuğa maruz kalan 5 sahipsiz eşeği, ahırına alarak beslemeye başladı.

Mahalle kırsalında kar örtüsünün doğayı tamamen kaplaması ile hayvanların yaşam şartlarının zorlaştığını belirten Deder, 'Yoğun kar yağışı nedeniyle doğada yiyecek bulamayan 5 sahipsiz eşeği sahiplendik. Hem soğuktan etkilenmişlerdi hem de aç kalmışlardı. Karlar eriyene kadar bu hayvanlara bakmaya, yem ve su ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz' dedi. (DHA)