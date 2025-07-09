Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2025 yılının ilk 6 ayına ilişkin kadın cinayetleri verilerini düzenlediği bir basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaştı. Platformun temsilcilerinden Esin İzel Uysal, toplantıda yaptığı açıklamada, İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmaması nedeniyle kadınların yaşam hakkının korunamadığını vurguladı.

Platform temsilcisi Esin İzel Uysal, basın toplantısında şu bilgileri paylaştı: “2025’in ilk altı ayında 136 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Bu kadınların %65’i evlerinde, %60’ı ise aile üyeleri tarafından öldürüldü.”

Uysal, verilerin şiddetin en çok kadının en güvende olması gereken yerde, yani evde yaşandığını ortaya koyduğunu belirtti.