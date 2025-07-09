Çorlu ilçesi Silahtarağa Mahallesi Dicle Sokak'taki evinin yakınında yürüyen Bünyamin Ermiş, gece saatlerinde silahlı saldırıya uğradı. Otomobilden açılan ateşte vücuduna kurşunlar isabet eden Ermiş, kanlar içinde yere yığıldı. Otomobil hızla uzaklaşırken, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ermiş kurtarılamadı. Polis mahalle ve hastanede önlem aldı. Hastanede kalabalık artınca Tekirdağ'dan Çorlu'ya takviye çevik kuvvet polisleri sevk edildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, ayrıca Ermiş'i öldürdüğü iddia edilen 2 şüphelinin oturduğu bölgede önlem alındı. (DHA)