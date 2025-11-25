25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında “Şiddete Karşı Hep Birlikte” sloganıyla toplumsal farkındalık çağrısı yapan Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM)’in yeni kampanyasının yüzü Kenan İmirzalıoğlu oldu.

Kamu spotu ile duyurulan kampanyaya İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal’ın yanı sıra gazeteci Fulya Öztürk, futbolcu Mesut Özil ve birçok ünlü isim destek verdi.

KADEM’in “Şiddete Karşı Hep Birlikte” kampanyası, KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Canan Sarı, kampanya yüzü Kenan İmirzalıoğlu, gazeteci Fulya Öztürk, akademisyenler, STK temsilcileri, medya mensupları ve davetlilerin katıldığı toplantıyla tanıtıldı. Birleşmiş Milletler’in kadına yönelik şiddetle mücadelede kullandığı turuncu renkten ilham alan kampanya kapsamında, şiddete karşı ortak iradeyi temsil eden turuncu noktaların toplumda yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Sümeyye Erdoğan Bayraktar: “Gerçek dönüşüm somut adımlarla başlar”

KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, kampanyanın temel amacının şiddete karşı toplumsal refleks oluşturmak olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bir kişinin çığlığını bir toplumun vicdanına dönüştürmek için çalışıyoruz. 12 yıldır görünmeyen yaraları görünür kılmak, sessizliği kaldırmak ve kadınların yaşadığı acıları toplumsal farkındalığa dönüştürmek için mücadele ediyoruz. Zor bir süreç ama biliyoruz ki gerçek dönüşüm ancak somut adımlarla başlar.”

Bayraktar, KADEM’in 56 şehirde aktif temsilcileriyle köy köy, ev ev dolaşarak kadınlara şiddetten korunma yollarını anlattığını, hukuki destek ve farkındalık çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.

“Turuncu nokta, kadına yönelik şiddetle mücadelede ortak sembol olacak”

Bayraktar, kampanyanın simgesi olan turuncu noktanın önemine dikkat çekerek, herkesi bu mücadelede sorumluluk almaya çağırdı:

“Devlet kurumları, yerel yönetimler, sağlık çalışanları, öğretmenler, medya, iş dünyası ve bireyler… Herkesi şiddete karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz. Turuncu rozet taşıyan herkes ‘Bu mücadelede ben de varım’ demiş olacak.”

Acılı ailelerden güçlü çağrı

Başak Cengiz’in annesi Beyhan Cengiz, kadınların en güvende olmaları gereken yerlerde şiddete maruz kaldığını belirterek, caydırıcı yasaların ve sosyal farkındalığın önemine dikkat çekti:

“Evlatlarımızın yaşamları korunmalı. Bir annenin adalet aramak zorunda kalması demek, çok değer verdiği evladının artık yanında olmaması demektir.”

Pınar Gültekin’in babası Sıddık Gültekin ise adalet vurgusu yaptı:

“6 yıldır hukuk mücadelesi veriyorum. Tek isteğim adaletin herkes için eşit uygulanması. Cezalar caydırıcı olmadığı sürece bu acılar bitmeyecek.”