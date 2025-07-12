İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Edirne ziyaretinde Lozan Anıtı’ndaki konuşmasının ardından kentteki bir otelde sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından partisinin il divan kurulu toplantısına katılan Dervişoğlu, burada önemli açıklamalarda bulundu.

Mücadele kararlılıklarının sürdüğünü vurgulayan Dervişoğlu, “Belki yalnız kaldık ama ne yürüyüşümüzden, ne de kurtuluş azmimizden geri adım attık. Hakkı, hukuku ve adaleti savunmaya devam edeceğiz. Cumhuriyeti müdafaa etmek gerekiyorsa, bunu bir çizgi değil, tıpkı Atatürk’ün dediği gibi ‘bütün vatan sathında’ yapacağız” dedi.

“Cumhuriyet üniter yapının teminatıdır”

Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter devlet yapısına dikkat çeken Dervişoğlu, her etnik kökenden gelen vatandaşın tek bir milletin parçası olduğunu vurguladı. “Boşnak da bizimdir, Türkmen de bizimdir, Selanik muhaciri de bizim kardeşimizdir. Hepimiz büyük Türk milletinin mensubuyuz. Bu birlik ve beraberlik devlet olma iradesinin bir sonucudur” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin taciz ve tehditlere sessiz kalması mümkün değil”

Dervişoğlu, ülkenin karşı karşıya kaldığı iç ve dış tehditlere de değinerek, “Türkiye, kendisine yöneltilen saldırılar karşısında sessiz kalamaz. Bu millet cumhuriyeti sokakta bulmadı, bayrağımızı mağazadan satın almadı. Bu bayrağın alı da, akı da şehitlerimizin kanıdır. O bayrağın üstünde başka bayrak dalgalanamaz” diye konuştu.

“İYİ Parti’ye yönelik tuzaklara karşı dikkatli olunmalı”

TBMM’de kurulması planlanan bazı komisyonlara tepki gösteren Dervişoğlu, partisine yönelik olası siyasi oyunlara karşı da uyarıda bulundu: “İYİ Parti’nin önünü kesmek için her türlü senaryo kurulabilir. Bu nedenle duyduklarınıza hemen inanmayın, dedikodulara kulak asmayın. Biz bu tuzaklara düşmeyeceğiz.”

“Cumhuriyetin yanında duracağız, üniter yapıyı koruyacağız”

Partisinin duruşunu net şekilde ortaya koyan Dervişoğlu, “Tehlike büyüktür ve safımız bellidir. Türkiye’yi cumhuriyetsiz bırakmayacağız. Üniter devlet yapımıza, milli kimliğimize ve bayrağımıza sonuna kadar sahip çıkacağız. Türkiye tehdit altındadır ve bu tehdidi bertaraf etmek büyük Türk milletinin ve onun neferlerinin sorumluluğudur” dedi.

Dervişoğlu ayrıca, süreçten memnun olanların başında ABD, Batılı ülkeler, İsrail, PKK ve YPG gibi unsurların geldiğini belirterek, bu durumun Türkiye için tehdit oluşturduğunu savundu.