Konya’nın Ereğli ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi. Olay, Cahı Mahallesi 93243 Sokak’ta akşam saatlerinde meydana geldi.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, Yılmaz K. ve Mustafa K.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden iki kişinin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlatarak saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin kimliğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.