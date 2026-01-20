İtalyan moda dünyasının efsanevi ismi Valentino Garavani, 93 yaşında hayata veda etti. Valentino Garavani ve Giancarlo Giammetti Vakfı tarafından yapılan açıklamada, “Valentino Garavani, Roma’daki evinde sevdiklerinin yanında vefat etti” ifadelerine yer verildi.

Tasarımcının naaşı, 21-22 Ocak tarihleri arasında saat 11.00-18.00 saatleri arasında taziye ziyaretleri için açılacak. Cenaze töreni ise 23 Ocak saat 11.00’de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri Bazilikası’nda gerçekleştirilecek.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Valentino’nun vefatı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Valentino, stil ve zarafetin tartışmasız ustası ve İtalyan yüksek modasının ebedi sembolü. İtalya bir efsaneyi kaybetti ancak mirası nesiller boyu ilham kaynağı olmaya devam edecek. Her şey için teşekkürler” ifadelerini kullandı.

Valentino Garavani, modaya kattığı zarafet, sofistike tasarımlar ve dünya çapındaki ikonik kırmızı halı elbiseleriyle İtalyan modasının simgesi olarak hatırlanacak.