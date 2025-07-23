Meteoroloji Mühendisleri Odası, İstanbul’da hissedilen sıcaklığın 56 dereceye ulaştığını belirterek, vatandaşlara "termal şok" uyarısında bulundu.



İstanbul'da kavurucu sıcaklık etkisini artırdı. Meteoroloji Mühendisleri Odası, kentte ölçülen sıcaklığın 36 derece civarında olduğunu ancak nem ve rüzgar faktörüyle birlikte hissedilen sıcaklığın 56 dereceye kadar çıktığını duyurdu.

Uzmanlar, bu kadar yüksek hissedilen sıcaklığın vücut ısısını tehlikeli seviyelere çıkarabileceğini belirtiyor. "Termal şok" riskine karşı özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunan kişilerin dikkatli olması gerektiği ifade edildi.

Oda yetkilileri, vatandaşların mümkünse güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmaması, bol su tüketmesi ve serin ortamlarda bulunmaya çalışması gerektiğini vurguladı.

Sıcaklıkların hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde ek önlemler alınması çağrısı yapıldı.