Ödemelerin Detayları

Euro Cinsinden Yapılan Ödemeler:

Ze Luis : 227.346 € (Ödeme Tarihi: 16.06.2025)

Fisayo Dele Bashiru Yetiştirme Tazminatı: 149.549 € (Ödeme Tarihi: 02.05.2025) Cankurtaran, yelkovan kuşunu kurtardı! İçeriği Görüntüle

Toplam Euro Ödemesi: 376.895 €

Türk Lirası Cinsinden Yapılan Ödemeler:

Mustafa Ulaş Ortakaya & Aaron Boupendza Menajerlik Ücreti : 10.193.922 ₺ (Ödeme Tarihi: 21.07.2025)

Doğukan Sinik: 7.930.138 ₺ (Ödeme Tarihi: 21.07.2025)

Toplam TL Ödemesi: 18.124.844 ₺

Genel Toplam

Yapılan toplam ödeme miktarı, Türk Lirası karşılığında 35.085.119 ₺ olarak belirlendi. Yeni yönetim, bu adımlarla kulübün FIFA ile olan mali yükümlülüklerini yerine getirerek, kulübün transfer yasağını kaldırmayı başardı.

Sürdürülebilir Mali Yapı İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Hatayspor yönetimi, kulübün mali yapısını güçlendirmek ve gelecekte olası yaptırımların önüne geçmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan açıklamada, yeni yönetimin kulübün borç yükünü azaltma ve sportif hedeflere ulaşma adına kararlılıkla ilerlediği vurgulandı.

Hatayspor taraftarları, kulübün mali anlamda istikrara kavuşmasıyla birlikte, daha sağlıklı bir transfer süreci ve sportif başarı için umutlanmış durumda.