Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği son hava saldırısında evde bulunan bir kişi ağır yaralandı. Lübnan Kızılhaçı tarafından hastaneye kaldırılan yaralıya ilişkin henüz bir sağlık durumu bilgisi paylaşılmadı. 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'daki saldırıları sürüyor.

Lübnan'ın güneyine yönelik İsrail'in hava ve kara saldırıları, ateşkese rağmen devam ediyor. Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, son saldırıda bir kişi ağır yaralandı. Lübnan Kızılhaçı, yaralıyı hastaneye kaldırırken, kişinin son durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ve Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen, İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları neredeyse günlük olarak sürüyor. Bu süreçte İsrail, yaklaşık 3 bin ihlale imza attı. İhlaller sonucu en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi ise yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelere kısmi bir çekilme gerçekleştirse de, son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeden çekilmedi. Bu durum, ateşkesin sağlanmasına rağmen bölgedeki gerginliği artıran bir faktör olarak öne çıkıyor.

Ateşkes İhlalleri ve Artan Gerginlik

İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik hava ve kara saldırılarını sürdürmesi, bölgedeki gerginliği tırmandırıyor. 3 bini aşkın ateşkes ihlali, bu sürecin en somut göstergesi. Birçok sivilin hayatını kaybetmesine yol açan bu ihlaller, Lübnan'da büyük bir insani krize yol açtı.

Stratejik Tepeler ve Çekilme Tartışmaları

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki stratejik tepeleri işgal etmeye devam etmesi, ateşkese aykırı bir durum olarak dikkat çekiyor. Lübnan'ın güneyindeki bu tepe noktalarının stratejik önemi, bölgedeki askeri ve siyasi durumun seyrini etkiliyor.



Lübnan'daki son gelişmeler, İsrail ile Lübnan arasında ateşkese rağmen çözülmeyen derin bir çatışmayı işaret ediyor. İsrail'in ihlalleri ve bölgedeki stratejik gerginlikler, iki ülke arasındaki ateşkesin daha fazla sürdürülebilir olup olmayacağına dair soru işaretlerini artırıyor.

Muhabir: Ekrem Biçeroğlu