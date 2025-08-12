Tomarza’da doğup büyüyen İsmail Taşgeldi, 12 yaşında şehir merkezine taşındıktan sonra bozkır coğrafyasına olan ilgisini fotoğraf sanatıyla birleştirdi. Zamanla sinemaya yönelen Taşgeldi, doğup büyüdüğü toprakların hikayesini anlatmak üzere ilk kısa filmi ‘Son Rüzgar’ı çekti. Taşgeldi, filmiyle Kayseri, Tomarza ve Develi’nin doğal güzelliklerini ve insan hikâyelerini uluslararası izleyiciyle buluşturduğunu belirtti.

“Filmimiz 30’un üzerinde festivalde gösterildi, binlerce kişi izledi. Kayseri’yi ve bu toprakların hikâyesini dünyaya tanıttık,” diyen Taşgeldi, gelen tepkilerin çok olumlu olduğunu vurguladı.

11 Uluslararası Ödül: İlk Filmle Büyük Başarı

‘Son Rüzgar’, yayınlandığı 2024 Ekim ayından bu yana birçok ödül kazandı:

Los Angeles Film Festivali: En İyi İlk Yönetmen

Berlin Film Festivali: Seyirci Özel ve En İyi Sanat Yönetmeni

Londra Film Festivali: En İyi Görüntü Yönetmeni ve En Anlatı

Milano Film Festivali: Mansiyon

Anatolia Film Festivali: 4 uluslararası ödül

Toplamda 11 ödül kazanan film, Taşgeldi'nin yeni projeleri için de önemli bir referans oldu.

‘Son Rüzgar’ Toplumsal Bir Yüzleşmeyi Anlatıyor

Filmin konusuna da değinen Taşgeldi, “Tomarza’da yetimhanede büyüyüp hayata tutunmaya çalışan bir karakterin içsel yolculuğunu anlatıyoruz. Toplumun, yalnız bireylere karşı olan tavrını sorgulayan ve izleyiciyi de kendisiyle yüzleştiren bir yapım” ifadelerini kullandı.

Yeni Film Yolda: ‘En Güzel Günüm’

İsmail Taşgeldi, ilk filmden aldığı motivasyonla ‘En Güzel Günüm’ adlı ikinci kısa filmi için çalışmalara başladıklarını açıkladı. Avrupa’daki birçok festivalin, yeni filmi şimdiden programlarına almak istediğini belirten yönetmen, Kayseri’yi ve Türkiye’yi uluslararası alanda temsil etmeye devam edeceğini söyledi.

“Bu başarı, sadece bireysel bir kazanç değil. Kayseri’nin, Tomarza’nın, Develi’nin hikayelerinin evrensel olduğunu dünyaya gösterdik,” dedi.