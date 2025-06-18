Melisa SAPAZ/ ANKARA

Kalabalık bir işçi grubunun katıldığı eylemde sloganlar atıldı, pankartlar taşındı. Eylemin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yapılacak.

Öte yandan Gazetemize konuşan bir işçi, yapılan zamlara tepki göstererek şunları söyledi: Zamları kabul etmiyoruz. Biz bu zamların çok daha üstünde bir artış bekliyorduk. Yapılan düzenleme sadece bir enflasyon farkı gibi gösteriliyor ama bizim hissettiğimiz enflasyonla bunun alakası yok. Verilen zamlar bize yetmiyor, biz hakkımız olanı istiyoruz. Anayasal haklarımız için buradayız.”

Sendika yetkilileri ise ilerleyen günlerde daha geniş katılımlı eylemlerin de gündemde olduğunu belirtti.

Detaylar gelecek…