İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri farklı tarihlerde Adnan Menderes ve Raufbey Mahallesi’nde bulunan iki ayrı iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, motosikletle gelerek iş yerlerini kurşunlayan şüphelilerin kısa sürede kimliklerini belirledi. Olayları gerçekleştiren 3 şüpheli adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Şüphelilerin olay yerlerine gelişleri ve iş yerlerine ateş etmeleri güvenlik kameralarına yansıdı. (DHA)

Kaynak: DHA