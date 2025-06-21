Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 27-29 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu öncesinde gazetecilerle bir araya geldi. Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Uraloğlu, Kalkınma Yolu Koridoru, Orta Koridor, Yap-İşlet-Devret projeleri ve İran-İsrail çatışması nedeniyle bölgede kalan Türk uçakları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"IMEC Reaksiyonel, Kalkınma Yolu Planlı Bir Projedir"

Bakan Uraloğlu, Kalkınma Yolu Koridoru’nun Orta Doğu’daki ticaretin geleceği açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, G7 Zirvesi'nde gündeme gelen IMEC koridorunu değerlendirdi. Uraloğlu, “IMEC, Umman’dan başlayıp Suudi Arabistan üzerinden İsrail’in Hayfa Limanı’na ulaşan bir güzergâh olarak önerildi. Ancak bu plan reaksiyonel bir yaklaşımı yansıtıyor. Kalkınma Yolu ise aksiyonel, planlı ve stratejik bir projedir” dedi. İsrail’deki gelişmelere bağlı olarak IMEC’in yeniden gündeme gelebileceğini de vurguladı.

"İran ve Irak’ta Kalan Türk Uçaklarını Takip Ediyoruz"

İran-İsrail gerilimi nedeniyle bölgede kalan Türk hava yolu şirketlerine ait uçaklarla ilgili bilgi veren Uraloğlu, “İran’da 7, Irak’ta ise 4 olmak üzere toplam 11 uçağımız kaldı. Pegasus’un 7, THY’nin 2, AJet’in 1 ve Tailwind’in 1 uçağı var. Hem Dışişleri Bakanlığı hem de MİT üzerinden süreci yakından takip ediyoruz. Güvenli koşullar oluştuğunda uçakların tahliyesini sağlayacağız” açıklamasını yaptı.

"Orta Koridor’da Günlük 60 Tren Geçişi Var"

Orta Koridor’daki mevcut demiryolu kapasitesine değinen Uraloğlu, “Orta Koridor üzerinden yılda yaklaşık 20 bin tren geçiyor. Bu da günde ortalama 60 tren anlamına geliyor. Mevcut kapasite neredeyse dolmuş durumda. Yeni yatırımlar yapılmadıkça bu hattın daha fazla yük taşıması zor” dedi. Zengezur Koridoru’nun da Orta Koridor içinde önemli bir alternatif olabileceğini söyledi.

"Kalkınma Yolu'nda Çalışmalar 2025'te Başlayabilir"

Kalkınma Yolu Koridoru’nda henüz Irak tarafında inşa sürecinin başlamadığını belirten Uraloğlu, “Finansman görüşmeleri sürüyor. Bu yıl içinde gerekli adımlar atılırsa, 2025’te sahada çalışmalar başlayabilir. Türkiye tarafında ise Sivas-Kars hattında 660 kilometrelik bölüm rehabilite edilecek. Nusaybin-Cizre-Ovaköy hattı için bu yıl ihale süreci başlatılacak” dedi.

"YİD Projeleri Eleştiriliyor Ama Kamuya Katkısı Büyük"

Yap-İşlet-Devret projelerine ilişkin açıklamalarda da bulunan Bakan Uraloğlu, “Bugüne kadar yaklaşık 70 YİD projesi hayata geçirdik. Bu projeler arasında otoyollar, havalimanları ve Galataport gibi tesisler bulunuyor. 2028’den itibaren otoyollar kamuya devredilmeye başlanacak. Teslimat sürecinde ağır bakımlar da yapılacak. 2034’te tamamı kamuya geçmiş olacak. Bu sayede Ulaştırma Bakanlığı'nın yatırım ödeneği ihtiyacı azalacak” dedi.