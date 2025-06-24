Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yeniden CHP’ye döndü. Geçen hafta CHP Genel Başkanı Özgür Özel Memleket Parti’sini ziyaret etmiş, ziyaret sonrası Özgür Özel, Muharrem İnce'yi 'baba Ocağı'na davet etmişti. İnce ise kararı düşünüp vereceğini aktarmıştı.

CHP’nin grup toplantısına katılan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kürsüde Hasan Hüseyin Korkmazgil'in "Acıyı Bal Eyledik" şiirini okudu.

“AYRI DÜŞTÜK, AYRI DÜŞÜNMEDİK”

Muharrem İnce şunları söyledi; "Ben bugün buraya bir kibirle gelmedim. Ben bugün buraya bir pişmanlıkla da gelmedim. Ben bugün buraya kişisel bir hesapla da gelmedim. Ben bugün buraya Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in samimi, içten bir davetiyle geldim. Ayrılıklar bazen kırgınlıktan olur. Bazen de umudu başka yollarla aramakla olur. Benim bugün buraya gelişim bir geri dönüş değildir. Hukukun üstünlüğü dedik, eğitim dedik, bilim dedik, akıl dedik. Hep aynı şeyleri söyledik. Ve ayrı düştüğümüz günlerde de bir çift mavi gözün ışığından, Atatürk ilkelerinden hiç vazgeçmedik. Benim bugün buraya gelişim bir kucaklaşmadır, bir sarılmadır, bir hasret gidermedir. Demokrasi dedik. Bugün burada aranızda eğilmeyen başınız olmak için buradayım. Susmayan diliniz olmak için buradayım. Bükülmeyen bileğiniz olmak için buradayım. Ve hepinize diyorum ki Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkanımıza daveti için çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Ya hep beraber ya hiçbirimiz kurtuluş yok tek başına!"

“ONUN ROZETİ ANLINA TAKILI ZATEN”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, "Ben Muharrem İnce'ye rozet takamam, onun rozeti zaten alnına takılı" dedi. CHP lideri Özel Muharrem İnce'ye rozet takamayacağını şu şekilde ifade etti: "Şimdi normalde Muharrem İnce'ye rozet takmam lazım. Ama dedim ki ben Muharrem İnce'ye rozet takamam. Çünkü onun rozeti alnına takılı zaten doğduğundan beri."

Memleket Partisi pozitif bir gündemle kendisini feshedecek. Sonra da biz tüm Memleket Partilileri büyük bir törenle CHP’ye katılacak.