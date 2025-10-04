DEM Parti, 3 Ekim’de İmralı Cezaevi’nde Abdullah Öcalan ile bir görüşme yaptığını açıkladı. Yaklaşık üç buçuk saat süren görüşmeye dair parti heyeti, Öcalan’ın sağlıklı, moralli ve özgüvenli olduğunu aktardı.

“Çatışmasızlık sağlandı”

Açıklamada, Öcalan’ın bir yıl önce başlayan Barış ve Demokratik Toplum Süreci sayesinde ülkede çatışmasızlığın sağlandığını, büyük tehlikelerin önüne geçildiğini söylediği belirtildi. Öcalan’ın, “Bu süreçte rol oynayan herkes büyük ve onurlu bir emeğin sahibidir” dediği kaydedildi.

Müzakereci demokrasi vurgusu

Görüşmede Öcalan’ın özellikle “müzakereci demokrasi” üzerinde durduğu ifade edildi. Öcalan’ın, “Uygar dünyanın büyük kayıplar sonrası geliştirdiği çözüm modellerinden biri müzakereci demokrasidir. Türkiye’nin yaşadığı sorunların çözümü için bu yöntem esas alınmalıdır” sözleri aktarıldı. Öcalan, demokratik müzakerenin siyasi ve toplumsal tüm ilişkilere hakim kılınması gerektiğini vurguladı.

Siyasi ve hukuki gereklilikler

Öcalan ayrıca, sürecin ilerleyebilmesi için siyasi ve hukuki gerekliliklerin yerine getirilmesi gerektiğini belirtti. Bu noktada 27 Şubat’ta yapılan açıklamada dile getirilen “sürecin gelişmesinin siyasi ve hukuki gerekliliklere bağlı olduğu” ifadesini yineledi.

“Cumhuriyetin yeni yüzyılı barış ve demokrasi üzerine kurulmalı”

Öcalan’ın görüşmede Cumhuriyetin ikinci yüzyılına da atıfta bulunduğu aktarıldı. Öcalan’ın, “Cumhuriyetin yeni yüzyılı barış ve demokrasi hukuku üzerine kurulmalıdır” dediği bildirildi.