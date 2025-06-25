Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı İmrahor Mahallesi'nde vatandaşların şikayetlerine konu olan kaçak yapılar, belediye ekiplerinin müdahalesiyle yıkıldı.

Tarım arazileri koruma altında!

Belediye yetkilileri, özellikle tarım arazileri üzerine izinsiz şekilde inşa edilen derme çatma yapıların hem çevre kirliliğine yol açtığını hem de tarımsal üretimi olumsuz etkilediğini belirtti. Bu kapsamda başlatılan yıkım çalışmaları devam ediyor.

Yasal süreç çerçevesinde, yapı sahiplerine resmi tebligat gönderilerek belirli bir süre tanınıyor. Bu sürenin sonunda kaldırılmayan kaçak yapılar belediye ekipleri tarafından yıkılıyor. Uygulama sayesinde hem çevre düzeni korunuyor hem de tarım arazilerinin amacı dışında kullanımının önüne geçiliyor.

Mamak Belediyesi, kaçak yapılaşmayla mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini vurgulayarak vatandaşlardan da bu konuda duyarlılık beklediklerini ifade etti.