İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan “sahte diploma” davasında yeni bir gelişme yaşandı. Halen tutuklu bulunan İmamoğlu’nun yargılanmasına 11 Eylül 2025 tarihinde başlanacak.

8 yıl 9 ay Hapis Cezası İsteniyor!

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, İmamoğlu’nun Beykent Üniversitesi'nden aldığı lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına yer veriliyor. İmamoğlu hakkında “resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan İBB Başkanı, süreci cezaevinden takip ediyor. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran dava, siyasi arenada da büyük tartışmalara yol açtı.

11 Eylül’de Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde başlayacak duruşmanın, kamuoyunda büyük ilgi görmesi bekleniyor. İmamoğlu’nun savunmasında neler söyleyeceği ve mahkemenin nasıl bir yol izleyeceği ise merakla takip ediliyor.