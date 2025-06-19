İl başkanları adına konuşan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, iktidarın halkın sorunları yerine muhalefeti hedef aldığını belirterek, “CHP, bir sonraki iktidarın adresidir” dedi.

“Ekrem İmamoğlu Adayımızdır, Yargı Oyunlarıyla Geri Adım Atmayız”

Erkol, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasıyla görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu olduğunu hatırlatarak, "Partimiz emin adımlarla iktidara yürümektedir. Siyasi yargı oyunlarıyla CHP dizayn edilemez." ifadelerini kullandı.

“81 İl Başkanından Net Mesaj: Bu Kararı Tanımıyoruz”

Açıklamada, İmamoğlu'na yönelik hukuki süreçlerin ve olası kayyum girişimlerinin reddedildiği belirtilirken, "81 il başkanımız bu kararı tanımayacak, yok hükmünde sayacaktır." denildi.

“CHP, Şantajla ve Tehditlerle Dize Getirilemez”

CHP'nin yargı baskısı ve siyasi mühendisliklere karşı dimdik ayakta olduğunun altı çizilerek, “CHP, siyasallaşmış yargının aparatlarıyla yön verilecek bir parti değildir” vurgusu yapıldı.

Açıklama, CHP tabanında ve kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, muhalefetin iktidar hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerlediğini gösterdi.