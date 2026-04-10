İçişleri Bakanlığı, Türk Polis Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yayımlanan mesajda, milletin huzur ve güvenliğinin teminatı, devletin bekasının sarsılmaz güvencesi olan Türk Polis Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümünü gurur ve onurla kutladıkları belirtildi.

Bakanlık mesajında şunlar kaydedildi:

'Kurulduğu günden bu yana, hukukun üstünlüğünden ayrılmadan, büyük bir fedakarlık, cesaret ve vazife şuuru ile görev yapan Türk Polisi, kamu düzeninin sağlanmasında, suç ve suçluyla mücadelede, milletimizin huzurunun temininde her zaman en ön safta yer almıştır. Gece gündüz demeden görevini ifa eden kahraman polislerimiz, aziz milletimizin duasını, devletimizin emanetini ve ay-yıldızlı bayrağımızın şerefini büyük bir onurla taşımaktadır. Bu anlamlı yıl dönümünde, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Görevi başındaki tüm emniyet mensuplarımıza sağlık, başarı ve kolaylıklar diliyoruz. Polis Haftamız kutlu, teşkilatımızın 181'inci yılı mübarek olsun.'