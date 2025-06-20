Akdeniz'de, Hatay kıyılarına yaklaşık 2.6 kilometre mesafede saat 22.51'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.
#DEPREMJune 19, 2025
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Akdeniz - Antakya Körfezi - [02.61 km] Samandağ (Hatay)
Tarih:2025-06-19
Saat:22:51:16 TSİ
Enlem:36.06889 N
Boylam:35.93972 E
Derinlik:7.06 km
Detay:https://t.co/rYLUaT5vWh@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Muhabir: Haber Merkezi