Akdeniz'de, Hatay kıyılarına yaklaşık 2.6 kilometre mesafede saat 22.51'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Muhabir: Haber Merkezi