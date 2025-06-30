Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adana ve Mersin’i de kapsayan geniş çaplı bir soruşturma sonucunda, sahte fatura ve akaryakıt fişi düzenleyerek devleti yaklaşık 2,5 milyar TL zarara uğratan bir suç örgütünü deşifre etti.

‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak’, ‘Kamu kurumlarını dolandırmak’, ‘Vergi Usul Kanunu'na muhalefet’, ‘Resmi belgede sahtecilik’ ve ‘Suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama’ gibi birçok suçtan aranan 34 şüpheli eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı.

Milyarlık sahte fiş ve fatura ele geçirildi

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda:

46 bin 863 adet sahte fiş (yaklaşık 450 milyon TL değerinde),

1.487 adet sahte fatura (yaklaşık 1 milyar TL değerinde),

4 ruhsatsız tabanca ve 64 fişek,

Sahte fiş basımında kullanılan yazar kasa,

24 şirket kaşesi,

1 ruhsatsız av tüfeği,

32 tarihi sikke ve 21 tarihi obje,

Çok sayıda çek, senet, ajanda ve mali evrak ele geçirildi.

Toplamda 1,25 milyar TL değerinde mal varlığına el konuldu.

9 kişi tutuklandı

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9’u tutuklandı. 25 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiği belirtildi.