Uzun süre tek teker üzerinde giden motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, saat 00.15 sıralarında D-100 Karayolu Haliç Köprüsü Mecidiyeköy istikametinde meydana geldi. Yolda ilerleyen motosiklet sürücüsünün trafiği tehlikeye atacak hareketler sergilediği anlar cep telefonuyla görüntülendi.

TEK TEKER ÜZERİNDE GİTTİ

Görüntülerde motosiklet sürücüsünün seyir halindeyken motosikletin önünü havaya kaldırdığı ve dakikalarca tek teker üzerinde gittiği anlar görülüyor. Görüntülerde ayrıca, motosiklet sürücüsünün kontrolsüz şekilde ilerlediği hem kendi hem de trafikteki diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attığı anlar da yer alıyor. Uzun süre emniyet şeridinde ilerleyen sürücü bir süre sonra gözden kayboluyor. (DHA)