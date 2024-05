DİŞ SAĞLIĞINA İYİ GELEN 5 HARİKA BESİN

İşte dişler için sağlık deposu 5 besin;

Gevrek ve asit oranı düşük meyve ve sebzeler: Elma gibi meyveler, havuç ve kereviz gibi sebzeler doğal diş fırçası görevi görerek hem dişleriniz üzerindeki yemek artıkları ve plağı temizler hem de nefesinizi tazeler, ferahlatır.

Kivi: Tam bir C vitamini deposu. En çok C vitamini içeren meyvedir. Dişeti sağlığı için C vitaminin önemini biliyoruz. C vitamininden zengin yiyecekler tükettiğinizde dişetilerinizdeki kollajen yapı güçlenir ve dişeti hastalıklarına karşı korunursunuz.

Yeşil Soğan: Soğanın antimikrobiyal, antibakeriyel ve antioksidan özellikleri kanıtlanmıştır. Çürüklere neden olan şey diş yüzeyinde çoğalan bakterilerin ürettiği asittir. Günlük diyetinize yeşil soğanı ekleyerek bu küçük mikroplarla savaşınızda elinizi güçlendirebilirsiniz. Yine bir ama var ki hepimiz biliyoruz; bu mikroplarla savaşmanın en etkin yolu fırçalama ile onları fiziksel olarak uzaklaştırmaktır.

Shiitake Mantarı: Shiitake mantarının bileşenlerinden lentinan çürüğe neden olan bakterileri hedef alan antibakteriyel özellikli bir maddedir. Bunu yaparken de ağızda bulunan yararlı bakterilere zarar vermez. Ayrıca bu mantar dişeti iltihabından korunmaya da yardımcı olur.

Yeşil Çay: Yüksek antioksidan içeriği ve sağlık açısından çok sayıda faydası olan yeşil çay ağız sağlığınız için de oldukça faydalıdır. Düzenli olarak yeşil çay içenlerde dişeti hastalıklarının da daha az görüldüğü kanıtlanmıştır. Günlük diyetinize eklediğiniz yeşil çayın genel sağlığınıza faydalarının dışında ağız ve diş sağlığınıza da faydaları olacağını unutmayın.