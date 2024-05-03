MediaMarkt’an Anneler Günü Kampanyası

Türkiye’nin en geniş satış alanına sahip elektronik perakendecisi MediaMarkt, yaklaşan Anneler Günü’nde son teknoloji bir ürün hediye almak isteyenler için özel bir kampanya başlattı. 2-6 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak Anneler Günü kampanyası kapsamında airfryer, şarjlı süpürge, tablet ve akıllı telefon gibi birbirinden farklı ürünler çeşitli fırsatlarla satışa sunulacak.

2-6 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında;

Philips HD9257/80 3000 Serisi Airfryer XL - 3.999 TL

Bosch BSS825FRSH Hızlı Şarjlı Süpürge - 12.499 TL

HUAWEI Matepad SE 4/64GB Tablet – 4.999 TL

APPLE iPhone 15 128 GB Akıllı Telefon - 50.499 TL’ye satışa sunulacak.

MediaMarkt’ın kampanyası Türkiye genelindeki 98 mağazasında ve online alışveriş sitesi mediamarkt.com.tr’de geçerli olacak.

Tüketiciler kampanyaya dair detaylara buradan ulaşabilirler.