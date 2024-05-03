MediaMarkt’an Anneler Günü Kampanyası

Türkiye’nin en geniş satış alanına sahip elektronik perakendecisi MediaMarkt, yaklaşan Anneler Günü’nde son teknoloji bir ürün hediye almak isteyenler için özel bir kampanya başlattı. 2-6 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak Anneler Günü kampanyası kapsamında airfryer, şarjlı süpürge, tablet ve akıllı telefon gibi birbirinden farklı ürünler çeşitli fırsatlarla satışa sunulacak.
2-6 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında;
Philips HD9257/80 3000 Serisi Airfryer XL - 3.999 TL
Bosch BSS825FRSH Hızlı Şarjlı Süpürge - 12.499 TL
HUAWEI Matepad SE 4/64GB Tablet – 4.999 TL
APPLE iPhone 15 128 GB Akıllı Telefon - 50.499 TL’ye satışa sunulacak.
MediaMarkt’ın kampanyası Türkiye genelindeki 98 mağazasında ve online alışveriş sitesi mediamarkt.com.tr’de geçerli olacak.
Tüketiciler kampanyaya dair detaylara buradan ulaşabilirler.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.