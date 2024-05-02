İşte Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında son durum!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının güncel durumunu kamuoyuyla paylaştı.

Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kabataş Metro İstasyonu’nda yeraltındaki çalışmamız bitti, arkeolojik kazı bitti, şimdi istasyonun yapımına başladık. Bu hat, Mecidiyeköy üzerinden Mahmutbey’e kadar olan bağlantıyı sağlayacak." dedi.