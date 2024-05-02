02 May 2024 - 22:26- Gündem G:

İşte Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında son durum!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının son durumunu açıkladı.

İşte Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında son durum! mask

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının güncel durumunu kamuoyuyla paylaştı.

Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kabataş Metro İstasyonu’nda yeraltındaki çalışmamız bitti, arkeolojik kazı bitti, şimdi istasyonun yapımına başladık. Bu hat, Mecidiyeköy üzerinden Mahmutbey’e kadar olan bağlantıyı sağlayacak." dedi.

# Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı, Son Durum, ekrem ımamoglu, açıklama, Belediye, sosyal, istanbul

02 May 2024 - 22:26 İstanbul- Gündem

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL