İşte Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında son durum!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının güncel durumunu kamuoyuyla paylaştı.
Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kabataş Metro İstasyonu’nda yeraltındaki çalışmamız bitti, arkeolojik kazı bitti, şimdi istasyonun yapımına başladık. Bu hat, Mecidiyeköy üzerinden Mahmutbey’e kadar olan bağlantıyı sağlayacak." dedi.
Kabataş Metro İstasyonu’nda yeraltındaki çalışmamız bitti, arkeolojik kazı bitti, şimdi istasyonun yapımına başladık. Bu hat, Mecidiyeköy üzerinden Mahmutbey’e kadar olan bağlantıyı sağlayacak. pic.twitter.com/kB4vbvUaIJ
— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 2, 2024
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.