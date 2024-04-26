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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Gerçekleri tüm çıplaklığıyla dile getiren Sayın Cumhurbaşkanımızın bu şekilde hedef alınması, İsrail Hükümetinin içinde bulunduğu ruh halinin göstergesidir" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail açıklaması mask
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yaptığı paylaşıma yanıt verdi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Dışişleri Bakanının, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan paylaşımı ciddiyetsiz ve seviyesiz bir açıklamadır. Gerçekleri tüm çıplaklığıyla dile getiren Sayın Cumhurbaşkanımızın bu şekilde hedef alınması, İsrail Hükümetinin içinde bulunduğu ruh halinin göstergesidir. İsrail Hükümetinin tüm üyeleri adalet önünde mutlaka hesap vereceklerdir. Türkiye, İsrail’in Filistin halkına uyguladığı zulmü korkusuzca ve yüksek sesle dile getirmeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

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26 Nis 2024 - 22:32 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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