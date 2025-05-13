Şirket, Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karlılık (FAVÖK) marjını geçen yılın aynı dönemine göre 5 puan artırarak %29 seviyesine çıkardı. İlk çeyrekte elde edilen FAVÖK tutarı ise 2,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

Aksa Enerji, Türkiye'nin ilk depolamalı yenilenebilir enerji üretim lisansını alarak enerji sektöründe bir ilke imza attı. Şirket, dijital dönüşüm ve global yatırımlarını da hız kesmeden sürdürüyor.

7 Ülkede 11 Santral, 3000 MW Üzeri Kurulu Güç

Toplamda 7 ülkede 11 santral operasyonu ve 3000 megavatı aşkın kurulu güç ile faaliyet gösteren Aksa Enerji, Türkiye, Afrika ve Orta Asya’da sürdürülebilir büyüme stratejisini kararlılıkla sürdürüyor.

CEO Cemil Kazancı: "Sürdürülebilir ve Çeşitlendirilmiş Büyüme Hedefimiz Sürüyor"

Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cemil Kazancı, 2025’in ilk çeyreğine dair yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Uluslararası yatırımlarımızla global ölçekteki büyümemizi sürdürürken, Türkiye'de enerji sektöründeki yeniliklere de öncülük ediyoruz. Dijital dönüşüm yatırımlarımız ve Türkiye'deki depolamalı yenilenebilir enerji projelerimiz sürdürülebilirlik vizyonumuzun temel taşlarını oluşturuyor.”

Depolamalı Enerji ile Yeni Dönem: 891 MW Hedefi

Aksa Enerji, Mersin'de 100,08 MW kurulu güce sahip depolamalı rüzgar santrali projesi için gerekli tüm ÇED ve izin süreçlerini tamamladı. Bu yatırım, şirketin sürdürülebilir enerji üretimindeki öncü rolünü pekiştiriyor.

Şirketin hedefi, Türkiye genelinde geliştirdiği en son teknolojiye sahip depolamalı rüzgar ve güneş projeleriyle toplam 891,41 MW kurulu güce ulaşmak.

"Project Nexus" ile Dijitalleşme Hamlesi

Aksa Enerji’nin başlattığı "Project Nexus" dijital dönüşüm programı, şirketin 7 ülkedeki tüm operasyonlarını tek dijital platform altında birleştirmeyi hedefliyor. Bu sayede operasyonel verimlilik ve karar alma süreçlerinde hız ve kalite artırılıyor.

Orta Asya ve Afrika’da Stratejik Büyüme Adımları

Özbekistan : 430 MW gücündeki Talimercan Doğalgaz Santrali basit çevrim olarak devreye alındı. Aksa Enerji’nin ülkedeki toplam kurulu gücü 1220 MW’a çıktı.

Kazakistan : 240 MW’lık santral inşasında 2 milyon kişi-saat iş kazasız performans elde edildi.

Gana : Tema Santrali çift yakıt sistemine geçirildi. Kumasi’de 179 MW’lık santral 2025 içinde devreye alınacak.

Senegal: 255 MW kapasiteli doğalgaz santrali kamu-özel sektör iş birliğiyle inşa ediliyor.

Sürdürülebilirlik ve Karbon Azaltımı Ön Planda

Aksa Enerji, gerçekleştirdiği yakıt dönüşüm projeleriyle karbon emisyonlarını azaltırken, finansal performansını da güçlendiriyor. Gana’daki çift yakıtlı dönüşüm bu yaklaşımın somut örneklerinden biri.

Aksa Enerji 2025 Hedefleriyle Yolda: Dijitalleşme, Sürdürülebilirlik ve Global Büyüme

Aksa Enerji, 2025 yılı boyunca dijitalleşme, karbon azaltımı ve yenilenebilir enerjiye yaptığı yatırımlarla sürdürülebilir büyüme hedefini desteklemeye devam edecek.