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Klibinde giydiği tişörtün fiyatı dudak uçuklattı!

Reynmen'in yeni şarkısı 'Renklensin', hayranlarıyla buluştu. Ünlü şarkıcının tanıtım klibinde giydiği tişörtün fiyatı ise büyük şaşkınlık yarattı. Reynmen'in tişörtünün fiyatı adeta dudak uçuklattı.

Klibinde giydiği tişörtün fiyatı dudak uçuklattı! mask

Derdim Olsun, Ela ve Leila gibi şarkılarıyla geniş kitleler tarafından tanınan bir isim haline gelen Reynmen, gerçek adı Yusuf Aktaş olan fenomen, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin dünyasında sıkça konuşulan bir isim haline geldi.
Sık sık yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Reynmen, son olarak Altın Kelebek ödül töreninden sonra ödülünü çöpe attığı görüntülerle geniş bir tartışma yarattı.
Ünlü şarkıcı şu günlerde ise yakın zamanda piyasaya sürülecek olan yeni klibi 'Renklensin'in hazırlık aşamalarıyla ilgileniyor.

Ünlü şarkıcının klibinde giydiği tişörtün fiyatı gündeme bomba gibi düştü! Reynmen'in tişörtünün fiyatı adeta şaşkına çevirdi!

Reynmen'in tişörtünün fiyatının 2.258 € olduğu öğrenildi. Yani 78.270,77 TL!

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22 Nis 2024 - 11:01 Ankara- Magazin

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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