Klibinde giydiği tişörtün fiyatı dudak uçuklattı!

Derdim Olsun, Ela ve Leila gibi şarkılarıyla geniş kitleler tarafından tanınan bir isim haline gelen Reynmen, gerçek adı Yusuf Aktaş olan fenomen, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin dünyasında sıkça konuşulan bir isim haline geldi.
Sık sık yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Reynmen, son olarak Altın Kelebek ödül töreninden sonra ödülünü çöpe attığı görüntülerle geniş bir tartışma yarattı.
Ünlü şarkıcı şu günlerde ise yakın zamanda piyasaya sürülecek olan yeni klibi 'Renklensin'in hazırlık aşamalarıyla ilgileniyor.
Ünlü şarkıcının klibinde giydiği tişörtün fiyatı gündeme bomba gibi düştü! Reynmen'in tişörtünün fiyatı adeta şaşkına çevirdi!
Reynmen'in tişörtünün fiyatının 2.258 € olduğu öğrenildi. Yani 78.270,77 TL!
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.