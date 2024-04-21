Semin Öztürk’ten çocuklara özel gösteri

Sivrihisar Uluslararası Havacılık Merkezi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında çocuklar için etkinlikler düzenledi. Necati Artan Tesisleri'ndeki etkinliklerde çocuklar aileleriyle birlikte havacılık müzesini gezerken, helikopter ve uçaklara binerek ilk kez uçmanın heyecanı yaşadı. Çocuklar için merkezde kağıt uçak yarışması yapılırken, etkinliklere katılan çocuklar, aileleriyle gönüllerince eğlendi.

Etkinliklerin ardından Türkiye’nin ilk kadın profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, ‘Yeni Menekşe’ isimli uçağıyla akrobasi gösterisi için havalandı. Eskişehir semalarında güç manevralarını başarıyla yapan Şener’in gösterisi ilgiyle izlendi. Şener, gösterisinin ardından hayranlarına imza dağıtarak sohbet etti.

Sivrihisar Uluslararası Havacılık Merkezi Merkezin Organizasyon Komitesi Başkan Yardımcısı Işıl Görenoğlu, Semin Öztürk Şener’in kadınlar günü etkinliğinin ardından bu yıl ikinci kez çocuklar için havalandığını söyledi. Çocuklar için etkinlikleri bu yıl 9'uncu kez düzenlediklerini ifade eden Görenoğlu, “Çocukları katıldıkları yarışmalardan sonra gökyüzüyle buluşturduk. Bugün yaklaşık 80 çocuğumuza uçuş deneyimi yaşadı” dedi.