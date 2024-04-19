Yolcu otobüsü devrildi

Kırklareli-Babaeski kara yolunun Kavaklı beldesinin Koru mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan Bulgaristan'ın Dobriç kentine giden Halit Karasu yönetimindeki X3362KC plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yön tabelasına çarparak devrildi. Bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan 11 kişi otobüsten çıkarılarak, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.