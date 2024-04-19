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Yolcu otobüsü devrildi

Kırklareliİ'nin Kavaklı beldesinde Bulgaristan plakalı yolcu otobüsünün devrildiği kazada 11 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü devrildi mask
Yolcu otobüsü devrildi
Yolcu otobüsü devrildi
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Kırklareli-Babaeski kara yolunun Kavaklı beldesinin Koru mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan Bulgaristan'ın Dobriç kentine giden Halit Karasu yönetimindeki X3362KC plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yön tabelasına çarparak devrildi. Bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan 11 kişi otobüsten çıkarılarak, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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19 Nis 2024 - 15:06 DHA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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