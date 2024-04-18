Vefat haberini Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Türkoğlu, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "A Erkek Milli Takım başantrenörümüz Ergin Ataman'ın babası İbrahim Nuray Ataman'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
- Spor
Ergin Ataman'ın acı günü
Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Yunanistan ekibi Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman'ın babası İbrahim Nuray Ataman, hayatını kaybetti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.