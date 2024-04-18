- Spor

Ergin Ataman'ın acı günü

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Yunanistan ekibi Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman'ın babası İbrahim Nuray Ataman, hayatını kaybetti.

Ergin Ataman'ın acı günü mask

Vefat haberini Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Türkoğlu, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "A Erkek Milli Takım başantrenörümüz Ergin Ataman'ın babası İbrahim Nuray Ataman'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

# sosyal, Türkiye, Erkek

18 Nis 2024 - 12:52 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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