Ergin Ataman'ın acı günü

Vefat haberini Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Türkoğlu, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "A Erkek Milli Takım başantrenörümüz Ergin Ataman'ın babası İbrahim Nuray Ataman'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.