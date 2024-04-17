Bayram tatilinde Mısır 2 bin Türk ağırladı

Yakın mesafe olmasının tercih sebebi olduğunu ifade eden Yıldırım, “2 saat 15 dakika içerisinde İstanbul'dan ulaşabiliyorsunuz. Bu yıl aynı zamanda Antalya ve Ankara’dan Şarm El Şeyh’e direkt uçuşlar mevcut ve uçuş süresi Antalya’dan 1 saat 30 dakika, Ankara’dan 2 saat sürüyor. Yıl boyunca iklim koşullarının ve deniz suyunun uygun olması en çok tercih sebeplerinden biri. Misafirlerimiz kısa bir uçak yolculuğundan sonra havaalanına sadece 10 dakikalık bir mesafede otellerimize ulaşabiliyorlar” diye konuştu.

ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL, TEK KİŞİLİK OYUNU ‘12 NUMARALI ADAM’ İLE SAHNE ALDI

Türk dizi ve sinema oyuncularından Erkan Kolçak Köstendil bayram döneminde Türk tatilcilere ‘12 numaralı Adam’ isimli tek kişilik oyununu sergiledi. 500 kişinin katılımı ile gerçekleşen özel gösteride başarılı oyuncu 90 dakika süren tek kişilik oyunda, yıllarını aynı takımda geçirmiş bir kaleciyi canlandırdı. Geçmişini, yaşadıklarını, seçimlerini ve hayatı seyirci ile birlikte sorguladı. Otelde konaklayan Türk misafirler ünlü oyuncunun tek kişilik gösterisini beğeniyle izledi.