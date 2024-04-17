Niloya yeni bölümleriyle 23 Nisan'da karşınızda

Kişisel gelişim, doğa sevgisi, hayvan sevgisi ve çevre koruma gibi birçok konuda eğitici öğretici mesajlar içeren bu hikayeler miniklere sorumluluk bilinci aşılayacak. Bu kapsamda Niloya ve Arkadaşları, minik dostlarını 23 Nisan'dan itibaren TRT Çocuk ve kendi YouTube kanalında yayınlanacak yeni bölümleriyle keyifli ve eğitici bir maceraya davet ediyor.

Eğitici, öğretici ve eğlendirici içerikleriyle çocukların yakın dostu olan Türkiye’nin ilk uzun soluklu yerli çizgi film kahramanı Niloya’nın yeni maceraları için geri sayım başladı. Şehir şehir dolaşan müzikalleri, mobil oyunu ve lisanslı ürünleri ile minik dostlarını her zaman mutlu etmeyi başaran Niloya, YouTube'da 500 milyon saat izlenmeyi aşan Türkçe kanalının yanı sıra İngilizce, İtalyanca, Portekizce, Arapça, İspanyolca ve işaret dili kanallarıyla sevgi ve eğlencenin sınırlarını aşmaya devam ediyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndan itibaren yepyeni bölümleri ile hem TRT Çocuk ekranlarında hem de 5 buçuk milyon aboneyi aşan kendi YouTube kanalında sevenleriyle buluşacak olan Niloya, bu bayramda da çocuklara dopdolu bir sevinç ve keyif vadediyor. Psikologlar ve pedagoglar tarafından özenle hazırlanan senaryoları ile minik kalplere dokunan Niloya ve Arkadaşları, sürükleyici hikayeleri, akılda kalıcı şarkıları ve eğlenceli oyunlarıyla hem çocukların hem de ailelerin kalbini fethedecek.

Niloya'nın Yeni Maceraları Minik Dostlarını Bekliyor!

Sadece bir çizgi film kahramanından ziyade minik dostlarının hayallerine ortak olan bir dost olarak karşımıza çıkan Niloya, yeni bölümleriyle de miniklerin hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını geliştirmelerine katkıda bulunacak. Bu kapsamda çizgi kahraman yeni sezonunda; tasarruflu olma, olaylara farklı bakış açıları kazanma, dayanışma ve yeni arkadaşlıklar kurma gibi birçok konuyu minik dostlarına eğlenceli bir şekilde aktaracak.

Niloya'dan 23 Nisan'a Özel Bir Bölüm ve Yeni Sezon Heyecanı!

Dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda minik dostları ile buluşmaya hazırlanan Niloya, yepyeni maceralarına başlıyor! Bu özel bölümde kahramanlarımız, dünya çocukları için dileklerini eğlenceli bir şekilde paylaşırken 23 Nisan'ın önemini de minik dostlarımıza en güzel şekilde aktarıyor.

Heyecan sadece bu özel bölümle sınırlı kalmıyor. Yeni sezonun ilerleyen bölümlerinde minikleri yepyeni bir sürpriz bekliyor. Niloya'nın renkli dünyasına iki yeni karakter dahil olacak! Bu yeni karakterler kimler olacak, Niloya ve yeni dostları neler yaşayacak? Tüm bu soruların cevabı yeni sezonda cevap bulacak.