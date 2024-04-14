Feyza Civelek hastalığını açıkladı

Feyza Civelek, Cannes'ta pembe tüllü bir elbise tercih etti ancak tarzı genel olarak beğenilmedi ve bazıları tarafından "Çok rüküşsün" şeklinde yorumlar yapıldı.

Feyza Civelek, şimdi de sağlık sorunuyla gündeme geldi. 2. Sayfa haberine göre Civelek, "Sedef hastasıyım yurt dışından getirdiğim ilaç yan etki yaptı, komple saçım döküldü. Geçici peruk kullanıyorum" şeklinde açıklamada bulundu.

Peruğu hakkında yorun yapan herkese çok kızan Civelek, 'Saçma sapan yorumlarınızı kendinize saklayın' diyerek sert çıktı.