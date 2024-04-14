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Feyza Civelek hastalığını açıkladı

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, geçtiğimiz günlerde dizi ekibiyle birlikte Cannes'a seyahat etmişti. Ancak Cannes tarzını beğenmeyen bazı sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncuya "Çok rüküşsün" şeklinde yorumlar yapmıştı. Şimdi ise Feyza Civelek, sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamayla gündemde.

Feyza Civelek hastalığını açıkladı mask
Feyza Civelek hastalığını açıkladı
Feyza Civelek hastalığını açıkladı
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Feyza Civelek, Cannes'ta pembe tüllü bir elbise tercih etti ancak tarzı genel olarak beğenilmedi ve bazıları tarafından "Çok rüküşsün" şeklinde yorumlar yapıldı.

Feyza Civelek, şimdi de sağlık sorunuyla gündeme geldi. 2. Sayfa haberine göre Civelek, "Sedef hastasıyım yurt dışından getirdiğim ilaç yan etki yaptı, komple saçım döküldü. Geçici peruk kullanıyorum" şeklinde açıklamada bulundu.

Peruğu hakkında yorun yapan herkese çok kızan Civelek, 'Saçma sapan yorumlarınızı kendinize saklayın' diyerek sert çıktı.

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14 Nis 2024 - 11:42 Ankara- Magazin

Mahreç  Şevval Ateş

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