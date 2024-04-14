Feyza Civelek hastalığını açıkladı

Feyza Civelek, Cannes'ta pembe tüllü bir elbise tercih etti ancak tarzı genel olarak beğenilmedi ve bazıları tarafından "Çok rüküşsün" şeklinde yorumlar yapıldı.
Feyza Civelek, şimdi de sağlık sorunuyla gündeme geldi. 2. Sayfa haberine göre Civelek, "Sedef hastasıyım yurt dışından getirdiğim ilaç yan etki yaptı, komple saçım döküldü. Geçici peruk kullanıyorum" şeklinde açıklamada bulundu.
Peruğu hakkında yorun yapan herkese çok kızan Civelek, 'Saçma sapan yorumlarınızı kendinize saklayın' diyerek sert çıktı.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.