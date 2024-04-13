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Tuzla'da motosiklet çarptı

İstanbul, Tuzla'da kask takmayan motosiklet sürücüsü, caddede dönüş yapan minibüse çarptı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Tuzla'da motosiklet çarptı
Tuzla'da motosiklet çarptı
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İstanbul, Tuzla'da meydana gelen kazada,  iddiaya göre motosikleti kasksız kullanan sürücü, caddede dönüş yapan minibüse yandan çarptı. Motosikletli çarpmanın şiddetiyle yere düşerek yaralandı. Kazayı gören sürücüler ve vatandaşlar yaralının yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde minibüsün dönüş yaptığı sırada, motosikletin araca yandan çarptığı anlar görülüyor. Kasksız olduğu görülen motosikletli çarpmanın şiddetiyle yere düşerek yaralanıyor. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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13 Nis 2024 - 10:45 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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