Tuzla'da motosiklet çarptı

İstanbul, Tuzla'da meydana gelen kazada, iddiaya göre motosikleti kasksız kullanan sürücü, caddede dönüş yapan minibüse yandan çarptı. Motosikletli çarpmanın şiddetiyle yere düşerek yaralandı. Kazayı gören sürücüler ve vatandaşlar yaralının yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Yaşanan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde minibüsün dönüş yaptığı sırada, motosikletin araca yandan çarptığı anlar görülüyor. Kasksız olduğu görülen motosikletli çarpmanın şiddetiyle yere düşerek yaralanıyor. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.