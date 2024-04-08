Süleyman Çakır ölümünün 20. yılında anıldı!

Dizide Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Süleyman Çakır karakteri, 43. bölümde vurulmuş ve 45. bölümde hayatını kaybetmişti. Her yıl 8 Nisan'da anılan bu karakter, sosyal medyada da gündem olmaya devam ediyor. Bu sene de unutulmayan oyuncu için anma mesajları yayınlandı. Geleneği bozmayan Oktay Kaynarca, karakteri için paylaştığı videoda, "Rahmetlinin 20. ölüm yıl dönümü. Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Güzel adamdı" ifadelerini kullandı.