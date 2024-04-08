Vodafone FLEX'ten Bayram'a özel kampanya

Şirketten yapılan açıklamaya göre Vodafone, "Seç Seç Al" mottosuyla duyurduğu Vodafone FLEX çatısı altında yeni bir kampanya düzenliyor.

Toplam 10'u aşkın kategoride 1000'den fazla ürünün yer aldığı Vodafone FLEX'te Ramazan Bayramı'na özel fırsatlar sunuluyor.

Vodafone FLEX müşterileri, telefondan tablete, çocuk saatlerinden kulaklıklara, birçok kategoride indirimlerden yararlanabiliyor.

Nisan sonuna kadar devam edecek kampanyada, belirli ürünler için 12 ayda ödeme avantajı sunuluyor.

Seçilen ürünler Vodafone mağazalarından, Vodafone Yanımda uygulamasından ya da Vodafone Yanımda içinde bulunan akıllı asistan TOBi üzerinden satın alınabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone FLEX ile müşterilerine bütçe dostu fırsatlar, indirim avantajları ve çeşitli ödeme kolaylıkları sağladıklarını belirterek, "Vodafone FLEX müşterileri, zengin seçenekler arasından aradıkları ürüne kolayca ulaşabildikleri gibi, kendilerine uygun ödeme yöntemini de seçebiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Şahin, Ramazan Bayramı için Vodafone FLEX'te bir indirim kampanyası başlattıklarını aktararak, şu bilgileri verdi:

"Kampanya kapsamında, birbirinden farklı marka, model ve kategorilerde büyük indirimler müşterilerimize sunuluyor. Vodafone FLEX ile dilediği ürünü seçen müşterilerimiz, kendilerine en uygun ödeme yöntemini de seçerek onları en mutlu edecek akıllı ürünleri Vodafone'dan kolayca satın alabiliyor. Herkesi Vodafone FLEX avantajlarından yararlanmaya davet ediyoruz."

Vodafone FLEX'te 10'u aşkın kategoride 1000'den fazla ürün yer alıyor

Vodafone FLEX bayram fırsatları kapsamında, "iPhone 13" akıllı telefon 14 bin 189 lira, "Samsung A15 128GB" akıllı telefon 1085 lira, "Vivo Y36 256GB" akıllı telefon 1409 lira, "Xiaomi Redmi 12 128GB" akıllı telefon 1125 lira, "JBL Wave Buds" kulaklık 170 lira ve "Samsung Tab A9 Plus" tablet 1195 lira aylık ödemeyle satın alınabiliyor.

"Seç Seç Al" mottosuyla duyurulan Vodafone FLEX dünyası "ürünü seç, ödemeni seç ve kolayca al" ilkesine dayanıyor.

Vodafone FLEX'te toplam 10'u aşkın kategoride 1000'den fazla ürün yer alıyor. Müşteriler, seçenekler arasından aradığı ürüne kolayca ulaşabildiği gibi, kendine uygun ödeme yöntemini de seçebiliyor.