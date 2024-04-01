Eskişehir’in ilk kadın başkanı oldu

Eskişehir'de 25 yıllık belediye başkanlığı dönemi sona eren ve tekrar aday gösterilmeyen CHP'li Yılmaz Büyükerşen'in yerine aday gösterilen Ayşe Ünlüce, kesin olmayan sonuçlara göre yaklaşık yüzde 51 oy alarak kent tarihindeki 32 erkek başkanın ardından ilk kadın belediye başkanı unvanını kazandı.

Eskişehir’de Yılmaz Büyükerşen, 1999, 2004, 2009, 2014 ve 2019 seçimlerinden zaferle çıkarak üst üste 25 yıl Eskişehir’de belediye başkanlığı yaptı. 31 Mart 2024 seçimlerinde yeniden aday gösterilmeyen Büyükerşen yerine seçim sürecine kadar belediyenin genel sekterlik görevini yapan Ayşe Ünlüce, CHP yönetimi tarafından aday gösterildi. Büyükerşen dönemi de resmen kapanmış oldu. Ünlüce, oyunu Melahat Ünügür İlkokulu’ndaki 1381 numaralı sandıktan oyunu kullandı. Okula partililer ve çocuklarıyla birlikte gelen Ünlüce, kendisine oy vermesinin değişik bir duygu olduğunu ifade ederek, “Eskişehir için güzel bir gün olsun diyorum. İnsanın kendine oy vermesi çok değişik bir duygu olsa gerek. İlk defa bugün tecrübe edeceğim” ifadelerini kullandı. Seçmenleriyle sohbet ederek okulları gezen Ünlüce, ardından seçim koordinasyon merkezine geçip seçim sonuçlarını takip etti. Sandıkların yarısı açıldığında Ünlüce, sosyal medyadan, “Kıymetli Eskişehirliler, sizlere güzel bir haberim var; kazanıyoruz, kazanıyoruz, kazanıyoruz” paylaşımı yaptı.

İLK KADIN BAŞKAN OLDU

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde resmi olmayan sonuçlara göre 275 bin 496 oy ile yüzde 51 oranını yakalayan Ünlüce, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin yeni başkanı oldu. Büyükerşen’in bir önceki seçim aldığı oyun üzerine çıkan Ünlüce, en yakın rakibi AK Parti'li Nebi Hatipoğlu’na 71 bin oy fark attı. Hatipoğlu, 204 bin 398 ile yüzde 37,85’te kaldı. Geçen yerel seçimlere göre parti oyu yaklaşık 8 puan düştü. Hatipoğlu sosyal medyadan rakibi Ayşe Ünlüce’yi tebrik etti. Ayşe Ünlüce, aynı zamanda kuruluşundan bu yana Hacı Nafız Hüseyin Efendi ile başlayan ve Yılmaz Büyükerşen sona eren 32 erkek başkanın yönettiği kentte ilk kadın belediye başkanı olma özelliğini elde etti.

‘HAYDİ ESKİŞEHİR OLALIM’

Tepebaşı seçim koordinasyon merkezinde toplanan binlerce partiliye seslenen Ayşe Ünlüce, “Biz artık bugünden itibaren bize oy veren, vermeyen herkesin başkanıyız. Bu şehirdeki işçinin, esnafın, emeklinin, kadının, erkeğin, gencin, çocuğun, engellinin herkesin başkanıyız. Biz dedik ki, düne güvenelim, yarına inanalım ve buradan da düne güvenip 25 yıllık geçmişine sahip çıktığımız Yılmaz Hocamıza selam olsun. ‘Haydi Eskişehir olalım’ dedik, Eskişehir bu gece gerçekten Eskişehir oldu. Bizde diyoruz ki ‘Ne mutlu Eskişehirliyim diyene’ diyoruz” diye konuştu. Ünlüce’ye konuşması sırasında yeniden başkanlığa seçilen merkez ilçeler Tepebaşı ve Odunpazarı belediye başkanları Ahmet Ataç ile Kazım Kurt da eşlik etti. Ellerinde Türk bayraklarıyla Ayşe Ünlüce’yi dinleyen partililer daha sonra araç konvoyları ve müzik eşliğinde eğlenerek seçim zaferini kutladı. İYİ Parti adayı Melih Aydın yüzde 3,58, Zafer Partisi adayı Oğuz Beki 2,46, Yeniden Refah Partisi adayı emekli vali Kadir Çalışıcı da 1,94 oy aldı.

MERKEZ İLÇELERDE CHP'Lİ ADAYLAR KAZANDI

Resmi olmayan sonuçlara göre Eskişehir'in merkez ilçeleri olan Tepebaşı ve Odunpazarı'nda CHP'li adaylar seçimi kazandı. Tepebaşı ilçesinde Ahmet Ataç aralıklarla 5'inci kez başkanlık koltuğuna oturdu. Odunpazarı ilçesinde ise Kazım Kurt üçüncü kez başkan seçildi. CHP, büyükşehir ve 2 merkez ilçe dışında Seyitgazi ilçesinde Uğur Tepe, Alpu da Gürbüz Güller, Beylikova ilçesinde Hakan Karabacak, Mahmudiye de İshak Gündoğan, Sivrihisar ilçesinde 130 oy farkla Habil Dökmeci CHP’nin kazanan adayları oldu. AK Parti'li Serhat Hamamcı İnönü ilçesinde, Zeynep Güneş Mihalgazi ilçesinde Ahmet Dönmez ise Sarıcakaya ilçesinde belediye başkanlığını kazandı. Mihalıççık ilçesinde DSP’li aday Haydar Çorum, Günyüzü ilçesinde ise BBP adayı Hidayet Özmen belediye başkanlığı koltuğuna oturdu.

BÜYÜKERŞEN’E YENİ GÖREV

Eskişehir’de yeniden aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen ise yeni dönemde CHP’nin belediyeler için oluşturduğu yeni kurulun genel koordinatörlüğünü üstlenerek tecrübelerini başkanlarla paylaşacak.