Esenyurt'ta yangın çıktı

Esenyurt 'ta Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Girdap Sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı binanın bodrum katındaki dairede yaşayan çocuk, çakmakla oynadığı sırada yangın çıktı. Yoğun dumanın oluştuğu yangında, binadakiler korkuya kapılırken 3 kişi mahsur kaldı. Binada mahsur kalan bir kişi ise çatıya çıkarak yangından kaçmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri ise binada mahsur kalanları merdivenle kurtararak alevlere müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından 2'si erkek biri kadın olmak üzere tahliye edilen 3 kişiye ambulansta müdahale edildi.

Sağlık ekipleri, binanın 3. katında mahsur kalan yatalak hastaya müdahale etmek için itfaiye ekiplerinin yardımıyla balkondan daireye girdi. Dumandan etkilenen hastaya evinde müdahale edildi. Olay yerinde, evinin yandığını gören bina sakini kriz geçirdi. Öte yandan yangın söndürme çalışmaları sırasında eli yanan bir itfaiye eri, hafif şekilde yaralandı. İtfaiye eri de sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi. Binada 3 ay önce aynı çocuğun yangın çıkardığı öne sürüldü.

"DUMANDAN ETKİLENDİM"

Yangında çatıya çıkan bina sakini Kudret Kulaver, "Çatı tarafına çıktım, orada nefes almaya başladım. Yoksa içeride boğulabilirdim dumandan. Çatıda olduğum için dumandan etkilendim ve aldılar beni aşağıya indirdiler." dedi.

"ÇAKMAKLA YAKTI"

3 ay önce aynı şekilde yangın çıktığını söyleyerek duruma tepki gösteren bina sakini Hasan Çamyar, "Yandı, 3 ay önce yine yanmıştı burası zaten. Bu sefer hasar çok büyük. Çocuk engelli, çakmakla yaktı. Geçen de çakmakla yakmıştı burayı." ifadelerine yer verdi.