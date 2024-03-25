Milli Yol Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu’nu andı

Milli Yol Partisi, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu, vefatının 15. yılında kabri başında anma töreni düzenledi.

Milli Yol Partisi, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, 25 Mart 2009’da helikopter kazası sonucu beraberindeki 5 kişi ile hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu için Taceddin Dergâhındaki kabri başında anma töreni düzenledi. Anma törenine, Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu, oğlu Furkan, ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ile yakınları, Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, partililer ve sevenleri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Çayır ve partililer Yazıcıoğlu'nun kabrine karanfil bırakarak, dua etti.

‘ONUN AZİZ HATIRASI ÜZERİNDEN KENDİNE GELECEK KURANLAR VAR’

Burada konuşan Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, “15 yıl önce bu ülkenin büyük bir değerini kaybettik. 15 yıl önce Türk İslam coğrafyasının ışık insanını ve geleceğe bizim için kafa yoran, geleceği güzel kılmak isteyen o güzel insanı, o güzel lideri kaybettik. Üzülerek ifade edelim ki, dün dağda hiçbir şey yapmayanlar bugün şehirde de 15 yıl geçmesine rağmen kılını bile kıpırdatmamışlardır. Hiçbir zaman davanın aydınlatılmasını, suikastın çözülmesini istememişlerdir. Düşünebiliyor musunuz? Bir ülkede sayın genel başkanımız, şehit liderimiz suikaste uğruyor. Açılan dava sıradan savcının açtığı dava olarak kesinlikle görülmemeli. Davanın açılma nedeni yani iddianame hırsızlık davası. Burada bilinçli bir şekilde işin örtüldüğü, işin bir şekilde derdest edildiği ve halının altına kirliliğin pisliğin atıldığı görülmektedir. İşte bunu gören bizler, aile ve onu sevenler, onun yolunu yol bilenler asla ve asla buna müsaade etmeyeceklerdir. Şu an gelip sadece timsah gözyaşları dökenler veya kendisini ve geleceğini Muhsin Başkan'ın sırtına yükleyenler, dün yüklemişlerdi. Bugün de onun aziz hatırası üzerinden kendine gelecek kuranlar var. Resmen onu kullanıp rant elde edenler var ve kendine gelecek siyasi arenalar ve alanlar açmaya çalışanlar var. Bunlara da Türk milletinin uyanık olması lazım. Dün yanında değildiniz. Mahkemesine var mısınız? Yok. Yolunda mısınız? Yok. Onun ilkelerini, davasını yaşatmakla ilgili bir ameliniz, bir çabanız var mı? Yok. Niye 15 yıldır beklediniz ve şu an zaman zaman gelip burada kendinize resim çektiriyorsunuz, mezarın başında pozlar veriyorsunuz. İşte bütün bunları Türk milletinin iyi bilmesi ve izlemesi gerekir” dedi.

Çayır, sözlerini şöyle sürdürdü; “Sinan Ateş'i öldürenler Muhsin Başkanı 15 yıl önce öldürmüşlerdi. Çok net söylüyorum. Bu ülkede faili meçhuller devam ettiği müddetçe öldürülmeler ve isimli kahramanların öldürülmesi, ortadan kaldırılması zuhur edip devam edecektir. İşte bu nedenle ismi, cismi, kimliği, partisi ne olursa olsun bütün Türk milletinin bu konuda hassasiyet göstermesi, Muhsin Yazıcıoğlu davasını mutlak anlamda çözülmesi, aydınlatılması için bir baskı oluşturması, kamuoyu oluşturması gereklidir. Yoksa gidiyoruz mahkemeye 100-150 kişi ve mahkeme aç, kapa, aç, kapa yapıyor. Ötesi, ötesinde hiçbir şey yok. Yani hiçbir ilerleme yok. Aile, ağabeyi onu sevenler herkes mecburen orada olup biteni seyrediyor. Feryat figanlarımızı hiçbir zaman kimse duymamıştır. Buradan hükümete sesleniyorum. Kaza diyorsunuz normal medeni ülkelerde demokratik ülkelerde hükümet en basitinden bir bürokrat çıkar der ki, hadisenin oluş şekli şu şekildedir, şu şekilde zuhur etmiştir, şu şekilde sona ermiştir, şu şekilde hadisi gerçekleşmiştir. 15 yıl geçti. Ne bürokratları ne kendileri ne siyaseten, sorumluluk taşıyanlar ne yetkililer bir açıklama yapmamışlardır. Kaza diyorsanız Türk milletine kazanın nasıl olduğunu anlatın. Öyle lafı güzaf yapmayın. Nasıl kaza olduğunu anlatın. Öyle perdenin gerisinden, duvarın gerisinden konuşmaya gerek yok. Biz bu işin suikast olduğunu mahkemede mahkeme başkanı bile mahkeme heyeti, savcısı gayri resmi söylüyor. Resmiyette susuyorlar. Şu an yargılananlar bile ‘bu bir suikasttır, bu bir cinayettir’ diyor."

‘ŞEHİT LİDERİMİZİN SIRTINDAN MAKAM KAPMAYI HAK BİLENLERİ KINIYORUM’

Çayır, Muhsin Yazıcıoğlu’nun sırtından kimsenin kendini zengin edemeyeceğini vurgulayarak “Muhsin Yazıcıoğlu'yla şehit liderimizle birlikte büyük zahmetlerle, yokluklarla ve zorluklarla kurduğumuz organizasyonların başında, sağında solunda kendilerine hem dünya İstikbali arıyorlar hem de para kazanıyorlar. Çok net, Muhsin Başkan'ın sırtından kimse kendini zengin edemez. Siyaseten yer bulamaz. Her şey alenen ve açık görülmektedir. Kimsenin Muhsin Başkan'ı kullanarak kendini bir yere taşımaya hakkı yoktur. Ve oradan para kazanma, utanmazlar ve arlanmazlar diyorum. Para kazanmayı, şehit liderimizin sırtından zengin olmayı, köşe kapmayı, makam kapmayı hak bilenler, iş bilenleri burada ağız dolusu kınıyorum” ifadelerini kullandı.