Kaleseramik, Köln'e bayi açtı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kaleseramik, yurt dışında yeni yatırımlarla istikrarlı büyümesini sürdürüyor.

Dünya çapında tek bir çatı altında üretim yapan en büyük seramik tesisine sahip olan ve üretimini dünyanın 86 ülkesine ihraç eden Kaleseramik, Almanya’nın Köln şehrindeki yeni bayisini törenle hizmete açtı.

Almanya'da seramik karo, porselen karo ve ilgili aksesuarların ticaretinde uzmanlaşmış bir marka konumunda bulunan Sandbau GMBH'nin distribütörlüğünde açılan mağazada, Çanakkale Seramik ve Kalebodur markalı seramik karo ürünleri ile uluslararası projelerin gözde tercihi Kalesinterflex başta olmak üzere Kale markalı seramik sağlık gereçleri ve banyo mobilyası ürünlerinin satışı gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaleseramik Genel Müdürü Timur Karaoğlu, bu yeni mağaza ile Almanya pazarındaki varlıklarını daha güçlü hale getireceklerini belirterek, "Avrupa pazarı, güçlü rakiplerle rekabet ettiğimiz zorlu bir pazar. Almanya ise, kıtada merkez ülke konumunda bulunuyor. Biz de burada inovatif Kalesinterflex başta olmak üzere yenilikçi ürünlerimiz ile fark yaratmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

-"Avrupa pazarında daha etkin bir oyuncu olmayı amaçlıyoruz"



Dünya markası olma yolunda yatırımlarına devam ettiklerini belirten Karaoğlu, sektörde sahip oldukları bilgi ve birikimin yanı sıra teknolojiyi tasarımla buluşturan sürdürülebilir, yenilikçi ürünlerine güvendiklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Üretim teknolojisi noktasında, seramik endüstrisinde geliştirdiği sistem ve makinalarla bir dünya markası olan ve sektörde bir referans haline gelmiş System Ceramics ile çalışıyoruz. Tecrübe ve üretim teknolojisi başta olmak üzere bizi rakiplerimizden ayrıştıran tüm bu özelliklerimizle de lokalde Almanya, daha genelde ise, Avrupa pazarında daha etkin bir oyuncu olmayı amaçlıyoruz. Burada İtalya ve İspanya gibi çok zorlu rakiplerimiz var. Kalitenin, yenilikçi ürünlerin, hızlı ve bütünsel çözümlerin öne çıktığı bu güçlü rekabet ortamında başarılı olacağımıza inanıyoruz.

Özellikle bugün tüm dünyada seramiğin geleceği olarak kabul edilen inovatif ürünümüz Kalesinterflex, en güçlü kasımızı oluşturuyor. Yeni hattımızda; en büyük ebat olan 160x320 cm boyutlarında ve 6, 12 ve 20 mm kalınlıkta üretim yapıyoruz. Hattımızda üretilmeye başlayan yeni kalınlık ve ebatlar, Kalesinterflex'i hem kullanım alanı hem de uygulama çözümleri açısından çok daha mükemmel kılıyor. Yeni hattımızın üretime geçmesiyle birlikte Kalesinterflex ürün gamımız, 3, 5, 6, 12, 20 mm gibi farklı kalınlık alternatiflerinde, 100x300, 120x360 ve 160x320 santimetrelik porselen plaka büyüklüğüne ve alt ebatlarına kadar genişledi."

- "Hızlı teslimat da önemli"

Avrupa'da ürünlerin kalitesi kadar, zamanında ve hızlı teslimatın da büyük önem taşıdığını vurgulayan Karaoğlu, "Biz de yeni süreçte Köln'deki merkez depomuzdan yapacağımız ürün sevkiyatı ile uzun bekleme sürelerini ortadan kaldırarak, müşterilerimizin taleplerine çok daha hızlı bir şekilde cevap vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaleseramik, Aralık 2023'te Güney Asya ülkesi Bangladeş'te hizmete açtığı showroomu ile bu bölgedeki etkinliğini daha da artırmıştı.