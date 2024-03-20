Fenerbahçe'ye yeni sponsor

Fenerbahçe Beko, yeni bir forma şort sponsorluğu anlaşması için 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe Beko, finansal teknoloji şirketi Poca ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar forma şort sponsorluğu anlaşmasına imza attı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirilen imza törenine Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, sponsor firmanın genel müdürü Cihan Çepni ve yönetim kurulu üyesi Caner Özer katıldı.

KIZILHAN: FENERBAHÇEMİZ, TÜM DIŞ ETKENLERE RAĞMEN BAŞARILI OLMAK İÇİN ÇABA SARF ETMEKTEDİR

İmza töreninde ilk olarak söz alan Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, “Fenerbahçemiz, tüm dış etkenlere rağmen başarılı olmak için çaba sarf etmektedir. Olimpiyatlara en çok sporcu gönderen, ülkemizin bayrağını her yerde dalgalarından Fenerbahçemiz, bütün acımasızlıkların gölgesinde bunları gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Sponsor markamıza ailemize hoş geldin diyor, anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum. Bugünkü maçta da takımımıza başarılar diliyorum. 2 Nisan’da yapmak üzere adımlarını attığımız Olağanüstü Genel Kurulumuz için bir çağrıda bulunmak istiyorum. Tüm üyelerimiz, Fenerbahçeliliğini yaşayan bütün üyelerimiz, 2 Nisan’da Şükrü Saracoğlu Stadı’nda olmalıdır. Herkesten bize çok anlamlı destek geliyor. Fenerbahçe yalnız değildir, asla yalnız kalmayacaktır. Bunu da 2 Nisan’da tekrar göreceğiz” dedi.

KOMSUOĞLU: EUROLEAGUE VE BASKETBOL SÜPER LİGİ’NDE HER MAÇA FİNAL OLARAK BAKIYORUZ

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu ise anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Akşam Barcelona ile Euroleague maçımız var. Böyle özel bir günde yaptığımız sponsorluk anlaşması bizleri memnun ediyor. Her branşta zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, erkek basketbolda da yoluna emin adımlarla devam ediyor. 2023-2024 sezonunun oynanan ilk kupasını müzemize getirdik. Türkiye’nin ilk ve tek basketbol müzesine bir kupa daha katmış olduk. EuroLeague ve Basketbol Süper Ligi’nde her maça final olarak bakıyoruz. Bu iki kupayı da müzemize getirmek için bütün çabayı harcıyoruz. Markamıza, ailemize hoş geldin demek istiyor ve kendilerine teşekkür ediyorum. Dünkü kulüp açıklamamızdan sonra camiamızdan bizim arkamızda durduğunu belirten paylaşımlar alıyoruz. Kulübümüz 2 Nisan’da bu toplantıya katılımlarınızı rica ediyor. Burada en önemli mesajları, genel kurul üyelerimiz verecektir. Bizler de o mesajı alacağız” diye konuştu.

Sponsor firmanın genel müdürü Cihan Çepni, Türkiye’nin ilk ve tek müzesinde Fenerbahçe ile sponsorluk anlaşmasına imza attıkları için çok mutlu olduklarını belirtirken, basketbola yaptıkları yatırım için duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Sponsor firmanın yönetim kurulu üyesi Caner Özer ise, Türk sporunu desteklemeye devam edeceklerini, Fenerbahçe’nin yeni başarılarını birlikte kutlamayı temenni ettiğini belirtti.

İmza töreni, Komsuoğlu’nun sponsor firmaya tüm takımın imzaladığı formayı takdim etmesinin ardından gerçekleştirilen imza töreni ile sona erdi.