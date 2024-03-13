Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “İnşallah milletimiz rantçı belediyecilikten, heykelci belediyecilikten kurtulup, 31 Mart’ta Yeniden Refah’ı seçerek, 1 Nisan’dan itibaren ahlaklı belediyecilik döneminin başlamasını sağlamış olacak. Her bakımdan örnek belediye başkanlarımız inşallah görevine başlayacak ve ilk olarak belediyenin giriş kapısına ‘Rüşvet alan da veren de melundur’ tabelasını asacaklar“ dedi.

Gazze’de zulüm altında olan mazlumların kurtulmasını dileyerek konuşmasına başlayan Erbakan, “Rabbim mübarek ramazan ayımızı başta Gazze olmak üzere tüm dünyada ezilen zulme uğrayan mazlumların kurtulmasına vesile eylesin duasıyla sözlerime başlıyorum. Çok değerli belediye başkan adaylarımıza muvaffakiyetler, zaferler, başarılar diliyorum ve sizlerin de kendilerine desteğinizi bekliyorum. İnşallah milletimiz rantçı belediyecilikten heykelci belediyecilikten kurtulup, 31 Mart’ta Yeniden Refah’ı seçerek 1 Nisan’dan itibaren ahlaklı belediyecilik döneminin başlamasını sağlamış olacak. Biz Türkiye’nin her köşesinde bu havayı çok açık bir şekilde görüyoruz. Meydanlar, caddeler, sokaklar, her kesimden insanımız, esnafımız bu sefer Yeniden Refah diyor, bu sefer mili görüş diyor, bu sefer ahlaklı belediyecilik diyor” dedi.

‘BU SEÇİMDE OYUNU ARTIRACAK TEK PARTİ YENİDEN REFAH’

Yeniden Refah Partisi’nin 31 Mart yerel seçimlerinde oy oranını ciddi oranda artıracağını belirten Erbakan, “İşte bizim dışımızdaki yorumcuların anket firmalarının, siyaset bilimcilerin, hatta rakip partilerdeki siyasetçilerin açık bir şekilde mutabık kaldıkları husus ne; bu seçimde oyunu artıracak bir parti var o da Yeniden Refah Partisi’dir diyorlar. Evet gerçek budur. İnşallah çok sayıda belediyeyle beraber Türkiye genelindeki oylarımızı muazzam bir şekilde artıracağız milli görüşün yeni dönemdeki şahlanışını, Yeniden Refah Partimizle gerçekleştirmiş olacağız. 1 Nisan’dan itibaren birbirinden temiz ve dürüst, ahlakıyla, tevazusuyla, aile hayatıyla her bakımdan örnek belediye başkanlarımız inşallah görevine başlayacak ve ilk olarak belediyenin giriş kapısına ‘Rüşvet alan da veren de melundur’ tabelasını asacaklar. Ahlaklı belediyecilikte rüşvet, hırsızlık, suistimal, adam kayırma, torpil, çifte standart, adaletsizlik borç ve faiz olmaz. Lüksü şatafatı israfı önleyecekler. Kaynak paketlerini harekete geçirecekler. Denk bütçe yapacaklar ve belediyelerimizi borç ve faizden kurtaracaklar” diye konuştu.

‘BANKAMATİK MEMURLARININ İŞİNE SON VERECEĞİZ’

Yeniden Refah kadroları olarak liyakatli kadrolarla çalışacaklarını ifade eden Erbakan, şunları söyledi:

“1 Nisan itibarıyla ortalıkta gezen bankamatik memurlarının işine son vereceğiz. Bir tane bile bankamatik memuru kalmayacak. Alın teri, kul hakkı, haram ve helal bilinci olmadan belediye de devlet de yönetilmez. Bizim belediye başkanlarımız ahlaklı yönetimle belediye başkanlığı makamını Allah’ın rızasını kazanmak için bir ibadet makamı olarak görecekler. Makam ve rakam için değil Allah rızası için siyaset yapan Yeniden Refah kadroları, ahlaklı belediyecilik dönemini başlatacak ve özlemle andığımız 94 ruhunu yeniden canlandıracak. Ahlaklı belediyecilik laf ve mazeret üreten belediye başkanı değil, çözüm üreten sonuca ulaştıran, para gibi zamanı da israf etmeyen belediye başkanı demek. Ahlaklı belediyecilik yandaşa değil vatandaşa çalışan belediye, ehliyet ve liyakate önem veren, akrabası, partilisi, yandaşı olduğu için değil hak ettiği için işleri, görevleri ihaleleri veren demek. Dayısı torpili olanı değil hak edeni hizmet makamına oturtan demek. İşte ahlaklı belediyeciliğin özü bu. Belediyelerimizde asgari ücret 25 bin lira olarak başlayacağız. Belediye şirketlerindeki taşeron işçilerin mağduriyetlerini gidereceğiz.”

‘17 TANE LGBT DERNEĞİNİ KAPATACAĞIZ’

Konuşmasının devamında uyuşturucu ve LGBT konularına değinen Erbakan, “Biz ayrıca şehrine sahip çık, nesline sahip çık anlayışıyla hareket edeceğiz. Nesle sahip çıkmayı, bizim belediye başkanlarımız uyuşturucu illeti ile en etkili mücadeleyi ortaya koyacakları projelerle gerçekleştirecek. Gençlerimizi bu beladan muhafaza edecek, bu belaya müptela olmuş gençlerimizin rehabilitasyonu ve kurtarılması için ayrıca projeler devreye sokacak ve asrın belası bir büyük sapkınlık hareketi olan LGBT'ye de bizim belediyelerimizde asla geçip verilmeyecek inşallah. Toplumsal cinsiyet eşitliği adı altında cinsiyetsiz toplum oluşturma çabalarına karşı LGBT lobilerinin propagandalarına karşı yeniden refahlı belediyeler belediyenin salonlarını binalarını sahnelerini billboardlarını raketlerini asla ve asla bu sapkınlığa alet etmeyecek ve bu sapkınlığa geçit vermeyecek. İnşallah 2028'de Yeniden Refah iktidar olduğu zaman da 2004'ten itibaren bu ülkede kurulan 17 tane LGBT derneğini birer birer kapatacağız inşallah. Nesline sahip çıkmak için hem belediyelerde hem de 2028'den sonra iktidarda en etkili mücadeleyi milli görüşlü kadrolar olarak bizler vereceğiz. Sokak köpekleri terörü Allah’ın izniyle önlenecek. En sağlıklı, en konforlu barınaklarda toplanacak veterinerlerin uzmanların gözetiminde bir patisi balda bir patisi yağda yaşayacak. Buralar her isteyen tarafından 24 saat canlı olarak izlenebilecek. Şimdi yeniden 2024'te 30 sene sonra aynı ruh ile aynı heyecanla aynı dava uğrunda yeniden milli görüş belediyeciliğini, yeniden ahlaklı belediyeciliği canlandıracağız. Aziz milletin derdine yine milli görüşle yine refahla derman olacağız inşallah” diyerek sözlerini tamamladı.