Türk Dünyası’ndan ArtAnkara'ya yoğun ilgi

ArtAnkara 10.Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarında, bu yıl modern Rus ressamların eserleri de sergilendi.Küratörlüğünü Rus-Türk sanatçı Aygül Okutan'ın üstlendiği stantta, Tataristan’lı ressam Alexander Shadrin, Ankara’daki sanatseverlere yeni eserlerini sunarken, yine fuarda düzenlenen panelde "Rusya Çağdaş Sanatı " konulu bir konuşma gerçekleştirdi.

Heykeltıraş Alfiz Sabirov ise eşsiz bronz heykelleriyle, sanatseverlerin ilgi odağı haline geldi.Sanatçı, ayni zamanda fuarda düzenlenen konferansta «Heykelde Mitoloji» temasıyla ilgili bir konuşma yaptı.Diğer ressamlar Evgenia Tarasova, Roman Tretyakov ve Svetlana Nagayeva, Ankara'da ilk kez tablolarını sergiledi.

Yine usta sanatçı Salavat Gilyazetdinov, Orta Asya Türk Efsanelerinden ilham aldığı eserleriyle, stantta oldukça ilgi çekti.

ŞEKERCİOĞLU VE AKÇA



ARTANKARA'da,ayrıca geçen yıl İstanbul'daki ArtKontakt sergisinde üç boyutlu büyüleyici sanat objeleriyle sansasyon yaratan Türk sanatçı Taner Şekercioğlu ve meşhur suluboya sanatçıları Derya Bardakçı ve Levent Akça da, yine aynı stantta yer aldı. Sanatçı ve sanatseverlerin sergi boyunca, bu sanatçıların canlı performanslarını da izlediler.

Yine fuarda oldukça büyük bir alanda stant açan ve 50 civarında sanatçının eserlerini sergileyen Ankara merkezli Soyut Galeri standı, sanatseverlerden büyük ilgi gördü. Galeride eserleri sergilenen sanatçıların isimleri şöyle;

Ahmet YEŞİL, Ali Fatih KÜÇÜKOSMANOĞLU, Ataç ELALMIŞ, Ayhan ÇETİN, Azimet KARAMAN, Baran KAMİLOĞLU, Bayram GÜMÜŞ, Behzat FEYZULLAH, Binnur YÜCEBAŞ RUOCCO, Buğra ÖZER, Derya YILDIZ, Doğan KARAKILIÇ, Duygu AYDOĞAN, Emrah EMİR, Engin KORKMAZ, Erol PELİOĞLU, Gülay YÜKSEL, Güliz KORKMAZ, Hasan BAYKUŞ, Hasan SAYGIN, Hatice ARAS, Hatice YAMAN, Hüseyin FEYZULLAH, Ilgın ERDEM, Kadir ŞİŞGİNOĞLU, Melodi ABEDİ, Meltem TEKİN, Mevlüt AKAR, Mine POYRAZ, Murat TOLGA, Necmettin ÖZLÜ, Nurettin AKKAYA, Orçun İLTER, Orhan KURMALI, Özer AKTAŞ, Sadık ETHEM, Samed Arda SELİM, Sema ÖCAL, Serap SOYALTIN, Sertap YEĞİN, Seyit Taha BAYDAR, Tolga BOZTOPRAK, Turgut AKARSU, Zekiye AKALIN.(HALİM UTLU)