Dilan Polat'ın kızı yardım istedi

Dilan ve Engin Polat çifti, kara para soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra gündemde kalmaya devam ediyor. Henüz iddianameleri hazırlanmayan ünlü çiftin çocuklarının durumu ise merak konusu olmaya devam ediyor. Son olarak, Polat çiftinin kızı Nilda Polat, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya seslendi.

Annesi Dilan Polat'ın İnstagram hesabından Bakan Yerlikaya'ya seslenen Nilda Polat, "Sayın Ali Yerlikaya, lütfen sesimizi duyun. Ben ve kardeşim artık dayanamıyoruz" dedi.

Polat şu sözleri söyledi," "Benden bütün ailemi aldınız, kardeşim ve benim psikolojimiz bozuldu. Suçları olmadığı halde neden hâlâ içerideler. Kardeşim sürekli ağlıyor. Benim de psikolojim bozuldu. Dayanamıyorum artık."

Nilda kardeşi Milan Efe'yi de video sırasında konuşturdu ve küçük kardeşi "Ben onları çok özledim" dedi.