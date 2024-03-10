- Asayiş

Akrobatik hareketler yapan motosikletliye ceza

Eyüpsultan'da motosikletle trafiğin olağan akışına aykırı davranarak tehlikeli hareketler yapan sürücüye 8 bin 635 lira, ruhsat sahibine ise 5 bin 294 lira idari para cezası uygulandı.

Akrobatik hareketler yapan motosikletliye ceza
Akrobatik hareketler yapan motosikletliye ceza
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 Şubat Pazar günü trafik akışının yoğun olduğu caddede, trafiğin olağan akışına aykırı davranarak akrobatik hareketler yapan sürücünün görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlattı. Yapılan incelemenin ardından kimlik bilgileri tespit edilen sürücü S.S. yakalandı. Sürücü S.S.'ye 2018 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-G makas atmak maddesinden 6 bin 439 lira, 73/A Kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak maddesinden 690 lira, motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yapmak maddesinden bin 506 lira, ruhsat sahibine ise, 23/3-A1 belirtilen niteliklere aykırı plaka takmak maddesinden 2 bin 647 lira, 23/3-C1 plakanın okunmamasını sağlayacak şekilde değişiklik yapmak maddesinden 2 bin 647 lira olmak üzere toplam 13 bin 929 lira idari para cezası uygulandı.

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10 Mar 2024 - 11:54 DHA İstanbul- Asayiş

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