Sevgi iyileştirir mi?

X üzerinden paylaşılan bir videoda, engelli bir atı uyutmadan bakım veren kişilerin ilgisi dikkatleri çekti. Sevgi ve sabır ile sağlığına kavuşan atı gören sosyal medya kullanıcıları bu durum için, "Bazı insanlar iyi ki varlar" dedi.

İşte o görüntüler: