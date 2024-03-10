Sevgi iyileştirir mi?

X üzerinden paylaşılan bir videoda, engelli bir atı uyutmadan bakım veren kişilerin ilgisi dikkatleri çekti. Sevgi ve sabır ile sağlığına kavuşan atı gören sosyal medya kullanıcıları bu durum için, "Bazı insanlar iyi ki varlar" dedi.
İşte o görüntüler:
Engelli atı uyutmak yerine böyle hayata bağladılar ve sonrasında olanlar…
pic.twitter.com/gC3DpVWp11
— DarkWeb Haber (@Darkwebhaber) March 8, 2024
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.