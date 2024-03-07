Botoks yaptıranlar dikkat

Güzellik anlayışının her geçen gün değiştiği günümüzde, değişmeyen tek yönelim yaşın ilerlemesiyle birlikte ortaya çıkan kırışıkları gidermek için botoks yaptırmak. Botoks uygulamasının popülaritesi giderek yükselirken, LinkedIn’ın açıkladığı verilere göre botoks pazarının 5 yıl içinde 12 milyon doları aşması bekleniyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Hande Ulusal da botoks yöntemi hakkında merak edilenleri paylaşıyor.

Dr. Hande Ulusal, “Yüzde çok fazla mimik kullanımı, genetik faktörler veya yaşlanma nedeniyle oluşan kırışıklıklar, göz çevresine, kaş arasına, alın ve burun kenarlarına yapılan botoks uygulamaları ile kolaylıkla çözüme kavuşturuluyor. Profesyonel kişiler tarafından uygun dozlarda yapıldığı takdirde, kişinin genç ve zinde bir görünüm kazanması sağlanabiliyor” dedi.

“Uzman kontrolünde yapılmayan botoks tedavisi farklı reaksiyonlar doğurabilir”

Kliniğinde geliştirdiği botoks uygulamalarından yola çıkarak bilgiler veren Dermatoloji Uzmanı Dr. Hande Ulusal, “Kırışıkların geçici olarak yok edilmesinde en güvenli uygulama olan botoks, enjeksiyon yöntemiyle gerçekleştiriliyor. Uygulama süresi 15 ila 30 dakika sürüyor ve hastalar, işlemin ardından günlük rutinlerine hemen dönebiliyor. Bunun yanı sıra birçok avantajı da bulunuyor. Örneğin aşırı terlemenin önüne geçilebiliyor, diş sıkma ve çene eklemi sorunları çözülebiliyor. Yüz felci ya da spazmı varsa, kasları harekete geçirerek etkisini azaltıyor. Pek çok avantajının yanı sıra, uzmanlarca yapılmayan botoksun ne yazık ki dezavantajları da olabiliyor” diyerek sözlerine şunları ekledi:

“Botoks tedavisinin yan etkileri olabilir”

“Uzman doktorlar tarafından yapılmayan botoks tedavisi, alerjik reaksiyonlara, görsel deformasyonlara yol açabilirken etkisini de çok kısa süre içinde yitirebiliyor. Yine de hastanın her durumda, botoks sonrasında dikkat etmesi gereken hususlar bulunuyor. İşlemin yapıldığı gün istenmeyen kaslara dağılım olmaması için hasta öne doğru eğilmemeli. İşlemin yapıldığı ilk 2 ila 3 saat içinde sırt üstü bile olsa yatar pozisyona gelmemeli. Uygulamanın yapıldığı bölgeye su değdirilmemeli ve alkollü içecek içilmemeli. Botoks uygulamasının yapıldığı gün kuaföre, spor salonuna ve saunaya gidilmemeli. Aynı zamanda 3 gün havuza girilmemeli. Öte yandan botoks tedavisinin yan etkilerini de bilmek gerekiyor. Bunların başında botoks enjeksiyonu sonrası morarma yer alıyor.”

Dr. Hande Ulusal: “Botoksta kişiselleştirilmiş bir tedavi süreci sunuyoruz”

Dermatoloji Uzmanı Dr. Hande Ulusal, “Her yüz özeldir’ mottosuyla botoks uygulamalarında da hastalarımızın yüz yapısına özel tedavi planlıyoruz. Hastalarımıza doğal ve kalıcı sonuçlar sunmak adına her biri için kişisel rota çiziyoruz. Botoks tedavisine başlamadan önce detaylı bir görüşme gerçekleştiriyoruz ve hastanın tıbbi geçmişi, botoks tedavisi ile hangi hedeflere ulaşmak istediği, yüz kaslarının ve cilt tipinin incelenmesi gibi adımları masaya yatırıyoruz. Hastaya botoks hakkında derinlemesine bilgi verdikten sonra, steril bir ortamda ve FDA (Food and Drug Administration) onaylı botoks ürünleriyle işlem aşamasına geçiyoruz. Hastalarımızla işlem öncesinde olduğu gibi botoks tedavisi sonrası iyileşme sürecinde de iletişimde kalarak yardımcı oluyoruz” dedi.

“Botoks uygulamasında doğru doktoru seçmek önemli”

Aptos ve FDA onaylı dermal dolgu Restylane’in uluslararası eğitmen kadrosunda yer alan Dermatoloji Uzmanı Dr. Hande Ulusal, “18 yaşından büyük herkesin yaptırabileceği botoks tedavisi, popülerliği nedeniyle her ne kadar kolay bir uygulama gibi görünse de aslında tüm aşamalarında uzmanlık gerektiriyor. Ben de gerek botoks uygulaması, gerekse kliniğimde gerçekleştirdiğim diğer işlemlerde hastalarımın beklentilerini göz önünde bulunduruyorum. Magic ve princess touch (sihirli ve prenses dokunuş), leke tedavisi, ameliyatsız yüz germe, lipoliz ve selülit mezoterapisi, ameliyatsız göz kapağı estetiği gibi uygulamalar sunuyorum. Her uygulamada hasta sağlığı ve memnuniyetini önceliklendiriyorum” şeklinde konuştu.