Çanakkale Boğazında sis

Çanakkale Boğazı’nda etkili olan yoğun sis, deniz trafiğini olumsuz etkilemeye devam ediyor. Çanakkale Boğazı ve adalar hattında yolcu taşımacılığı yapan Gestaş firması tarafından yapılan açıklamada, yoğun sis nedeniyle Çanakkale- Eceabat ve Çanakkale- Kilitbahir hatlarındaki feribot seferlerinin geçici olarak durdurulduğu bildirildi.